CdS – Insigne ed ADL: uno strappo che agita i tifosi del Napoli

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport tra Insigne ed ADL ci sarebbe uno strappo che purtroppo porta agitazione anche tra i tifosi del Napoli.

La conferma è arrivata proprio da Castel di Sangro dove l’attaccante azzurro non ha avuto nessun incontro proficuo con il suo presidente.

A questo punto negli ultimi 19 giorni di mercato i tifosi del Napoli dovranno mettere in conto ogni cosa perchè veramente potrebbe succedere di tutto. La situazione però non è di questi giorni tra De Laurentiis ed Insigne si era rotto qualcosa da tempo con il capitano azzurro che mai aveva digerito l’esborso economico per portare in azzurro Hirving Lozano, in quello che era un vero e proprio tentativo di spodestarlo dalla sua fascia sinistra. Lorenzo, però, si è imposto prendendosi con onore la fascia e facendo traslocare il messicano a destra.



Altro strappo è chiaramente quell’ammutinamento durante il ciclo Ancelotti dove il presidente De Laurentiis si sarebbe aspettato dal suo capitano quanto meno una chiamata per comunicargli ciò che stava succedendo e quelle che erano le intenzioni della squadra di non presentarsi in ritiro.



Intanto il tempo stringe e dunque il Napoli si guarda anche intorno per non farsi trovare impreparata: rispunta dunque l’ipotesi Boga, un calciatore che è sempre stato nei radar azzurri ed è sempre piaciuto alla dirigenza del Napoli.