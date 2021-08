SOCIAL – Pres. Parma criptico su Twitter: annuncio di Tutino in vista?

✍🏼🇮🇹🤔💛💙

Forza Parma — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) August 11, 2021

Il presidente del Parma Kyle Krause non ha proprio intenzione di restare in Serie B e sta mettendo a punto una squadra coi fiocchi per risalire subito in Serie A. In questi giorni di mercato è stato anche criptico nell’annunciare i colpi che metteva a segno, tra cui ricordiamo Buffon e Vaszquez. Negli ultimi giorni è risaputo che il Parma ha scelto come suo attaccante, dopo aver ceduto Cornelius, Gennaro Tutino del Napoli. Ed infatti il presidente nella notte ha twittato un messaggio molto particolare: sarà dunque vicina la conclusione dell’affare?



Tutino dovrebbe trasferirsi al Parma a titolo definitivo portando nelle casse azzurre circa 6 milioni di euro. Nella giornata è atteso in ritiro per le visite mediche e poi potrà a tutti gli effetti dirsi ufficialmente un calciatore del Parma