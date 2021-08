Alessandro Barbano, Condirettore de Il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione rinnovo legata a Lorenzo Insigne.

Ecco quanto affermato: “Insigne merita un attenzione particolare della società nei suoi confronti. L’attaccante azzurro si è sempre impegnato ai massimi livelli ed ha fatto anche qualche rinuncia per il Napoli. Dare un segnale nei suoi confronti, che ha dimostrato di avere una continuità sorprendente, sarebbe una buona mossa da parte di ADL. Il presidente preferisce non cedere dinanzi alle richieste altrui, ma in questo caso rischia di distruggere il giocattolo”.