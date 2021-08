Tuttosport – Offerta del PSG per Koulibaly: la risposta del Napoli

Stando a quanto riportato da TuttoSport, Aurelio de Laurentiis avrebbe rifiutato una proposta del PSG per l’acquisto di Kalidou Koulibaly.

Ecco quanto affermato: “Viste le condizioni fisiche non brillanti di Sergio Ramos, il Psg vorrebbe cautelarsi per quanto concerne il reparto difensivo. Il club parigino ha messo sul piatto una proposta d’acquisto per Koulibaly sulla base 35 milioni di euro. Il club azzurro avrebbe immediatamente rifiutato la cifra offerta. Il difensore senegalese sarebbe disposto a trasferirsi in una squadra dove potrebbe lottare ad alti livelli, però allo stesso tempo si trova bene nel Napoli”.