Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta per chiudere l’affare con l’Empoli per quanto riguarda Sebastiano Luperto. Il difensore andrà alla squadra toscana in prestito oneroso e il Napoli ricaverà 500 mila euro. Ancora da definire è la cifra per la quale il club potrà riscattare il classe ’96.