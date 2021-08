A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida che ha parlato del possibile acquisto di Gianluca Gaetano. Ecco quanto detto:

”Ci sono stati dei contatti con Giuntoli per il ragazzo. E’ un profilo che piace, ha delle ottime qualità, ma il Napoli si sta facendo attendere troppo. Il ragazzo ha rinnovato il suo contratto con il Napoli, ma il problema è legato all’ingaggio, in quanto in Serie B, il monte ingaggi è limitato. Gaetano sarebbe contento di tornare a Cremona, ma il Napoli sta facendo svernare la nostra dirigenza”.