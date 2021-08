L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione dei big in casa Napoli. Il giornale rosa si rifa alla famosa dichiarazione del presidente De Laurentiis, che affermava che nessuno è incedibile in questa finestra di mercato. Ma per il momento non sono arrivate offerte appropriate per nessuno dei big. Così dunque per i vari Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz vi è ancora incertezza sul futuro, se sarà qui o altrove