ESCLUSIVA MN – Majorano: “Lobotka e Malcuit innesti importanti. Vi dico il mio pensiero su Insigne”

Il giornalista de Il Mattino Bruno Majorano è intervenuto ai nostri microfoni dopo l’allenamento mattutino, commentando così la seduta:

“Trovo questo di Castel Di Sangro un ritiro molto interessante per quello che sta facendo vedere Spalletti. Inoltre per la prima volta in questi anni si vede un reale attaccamento d’amore per Insigne, messaggi molto belli in un momento in cui si poteva pensare che il capitano avesse la testa altrove. Ti accorgi dell’importanza di una persona solo quando la stai perdendo e i tifosi adesso si stanno rendendo conto dell’importanza del calciatore. La situazione può evolversi anche in un giorno, bisogna avere pazienza e fiducia nelle parti, anche se il grande attaccamento di Insigne alla maglia azzurra fa ben sperare. Questo Napoli di Spalletti è completamente a carte scoperte, prova già gli undici titolari, con un occhio anche al mercato per il terzino sinistro e per il centrocampista. Emerson o Estupinan? Il Napoli coglierà l’occasione giusta in base a ciò che offre il mercato, fino al 31 agosto capiremo ciò a cui il Napoli andrà in contro. Sta di fatto che Emerson è una precisa richiesta di Spalletti e non è un mistero che voglia lui. Zanoli? Si rivelerà importante, mentre Lobotka e Malcuit si stanno rivelando grandi innesti, uno vero fulcro del centrocampo, l’altro la vera alternativa a Di Lorenzo”.