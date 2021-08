Il Napoli si vede “bloccato” per quanto riguarda il mercato in entrata, e al momento non riesce a fare quei 2-3 innesti che andrebbero a puntellare la rosa di Luciano Spalletti, tra cui un terzino sinistro, un quarto difensore centrale e un altro mediano.

Ma il ds Giuntoli ha un piano: infatti, si vuole ricavare un minimo tesoretto anche dalle cessioni degli esuberi. Per questo motivo, come riporta Repubblica, dalle cessioni a titolo temporaneo di Luperto all’Empoli e di Contini al Crotone e da quelle a titolo definitivo di Tutino e Ounas, gli azzurri vogliono recuperare un tesoretto da investire su un profilo ben preciso.

Stiamo parlando di Hincapié, centrale del 2002 del Tallares, che è conteso dagli azzurri e dal Bayer Leverkusen, e che interessa molto agli azzurri, che devono prendere un centrale data l’assenza di KK per via della Coppa d’Africa.