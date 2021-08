Segnali incoraggianti dall’amichevole contro il Bayern, ma vietato esaltarsi

L’amichevole contro il Bayern Monaco, ha dato buoni segnali a Luciano Spalletti, di come il suo Napoli stia prendendo forma. Certo il calcio d’agosto serve per mettere benzina nelle gambe e provare i nuovi schemi, ma ogni tanto può far emergere dettagli importanti. Uno su tutti Victor Osimhen, autore di una doppietta contro i bavaresi e già un uomo chiave di Spalletti, cosi come Kalidou Koulibaly. Il senegalese si è mostrato un muro difensivo e si vede come l’allenatore voglia puntare su di lui come perno difensivo. Le due sorprese sono Stanislav Lobotka e Kevin Malcuit. Il primo sembra un altro giocatore di quello visto con Gattuso, molto più in forma e più al centro del gioco. Il secondo, rientrato dal prestito alla Fiorentina sta provando a convincere il mister, che può essere una buona alternativa a Di Lorenzo. Fatto sta che l’amichevole con il Bayern ha dato segnali incoraggianti, ma guai esaltarsi.