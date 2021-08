Aronica: “Se il Napoli vuole arrivare in Champions deve fare mercato. Mi hanno cercato per la Primavera…”

Salvatore Aronica, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo dove ha trattato vari argomenti riguardanti anche il Napoli.

“Napoli di Spalletti? Bisogna comprendere che obiettivi ha la società. Se l’obiettivo è arrivare Champions bisogna effettuare delle operazioni di mercato. Se la situazione dovesse restare invariata, potrebbe uscirne un po’ indebolito. Va fatta chiarezza sul mercato. Il club deve acquistare un paio di top player per potersela giocare con Inter e Juve“.

“Ho avuto contatti con Stefanelli e con Chiavelli a proposito di allenare la Primavera, c’è stata la possibilità e ne sarei stato molto contento, poi non so quel che è avvenuto ed è stato scelto Frustalupi, ho l’amaro in bocca”.