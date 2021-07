Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, la squadra di Simone Inzaghi avrebbe individuato in Ospina un ottimo portiere da affiancare a Handanovic e Cordaz- visto che Radu sembra essere in uscita. Suggestione di mercato che potrebbe rivelarsi trattativa visto il cartellino non proibitivo, 7 milioni, e la volontà del calciatore di cambiare aria alla luce di quanto deciso da Spalletti: Meret primo portiere.