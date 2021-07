Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, cambia lavoro e diventa opinionista? Tutto vero, gran colpo per lo sport di Sky. Trattativa avanzata, pare tra il tecnico campione d’Italia e l’emittente satellitare. In assenza di una panchina che faccia gola, l’alternativa sarebbe il peccato di gola. Lo sfizio, cioè, di salire in cattedra e mostrare di saperci fare anche da saputone televisivo, in questo caso per le sfide di Champions.