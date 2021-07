Amoruso: “Osimhen ha dimostrato di saper fare gol e Spalletti può aiutare anche Petagna”

Nicola Amoruso, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Victor Osimhen. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante Amoruso: “Osimhen? Il primo anno a Napoli è stato sfortunato, lui ha qualità e sa anche fare il gol. Non è un bomber alla Higuain ma può rivelarsi indispensabile anche per il gioco della squadra. Il nigeriano è anche molto difficile da marcare e con Spalletti può migliorare sotto certi aspetti. Inoltre, il mister può aiutare anche Petagna a far tirare fuori le sue potenzialità che oggi non sono ancora emerse”.