Ametrano, le parole dell’ex: “Spalletti a Dimaro ha conquistato i tifosi. Rapporti con ADL? Vi spiego”

Raffaele Ametrano, ex calciatore di Napoli e Juventus, è stato intervistato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio. Si è parlato del club partenopeo e del suo nuovo allenatore.

Su Spalletti: “La prima parte di ritiro è utile per conoscere il nuovo allenatore e e permettere ai giovani di mettersi in mostra. Vedremo l’influenza di Spalletti quando rientreranno i calciatori che hanno partecipato all’Europeo. Luciano è stato bravo a farsi accettare dai tifosi, soprattutto dopo quanto accaduto contro il Verona. Spalletti-Adl? Se i risultati saranno buoni, tutti andranno d’accordo“.

“Demme? Non sarà facile sostituirlo, in questo ci vorrà tutta l’esperienza dell’allenatore toscano che troverà una soluzione interna senza intervenire sul mercato. Lobotka potrebbe rientrare a pieno titolo nell’organico e dire la sua“.

“Emerson Palmieri? Se non arriverà, il Napoli dovrà intervenire per forza sul mercato. Giuntoli sta cercando in tutti i modi di accaparrarsi le prestazioni dell’italo-brasiliano, ma credo che abbia già pronto anche un piano B“.

“Riapertura stadi? Mi auguro che, quanto prima, si possano rivedere i tifosi sugli spalti, perché senza loro non è calcio. Anche le prestazioni dei calciatori vengono influenzate dalla presenza o meno dei supporters sugli spalti”.