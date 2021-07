Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha svelato novità importanti rigiardanti l’infortunio al ginocchio di Diego Demme:

“Demme si sta operando in questi minuti, la notizia arriva direttamente da Roma. Operazione che andrà a rinforzare il legamento mediale collaterale del ginocchio destro infortunato, in accordo col dottor Canonico e il prof. Mariani. I tempi di recupero per il rientro in campo del calciatore sono stimati tra i 2-3 mesi”.