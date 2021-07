Graziani: “Spalletti doveva dire una cosa. Osimhen può fare 30 gol”

Francesco Graziani, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, dove ha parlato di Luciano Spalletti e di Victor Osimhen. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio bene a Spalletti, solo che non mi sta a sentire. Doveva dire non ha parola sul mercato e che allena chi gli viene dato a disposizione. Spalletti sui rinnovi di contratto non può farci molto, situazioni come quelle di Koulibaly e Insigne non dipendono da lui. Osimhen? Se capisce che le parole che gli rivolgerà Spalletti sono positive esploderà, altrimenti no. Con Spalletti potenzialmente può fare 30 gol”.