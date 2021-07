Longari: “Il Napoli punta su Emerson Palmieri, altrimenti virerà su Parisi”

Stando a quanto riferito dal giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, la strategia del Napoli è quella di puntare tutto su Emerson Palmieri, ma se non dovesse riuscire ad acquistarlo potrebbe pensare a Fabrizio Parisi dell’Empoli. Queste le sue parole ai microfoni di 1 Station Radio:

“Napoli? Mario Rui può restare anche se dovessero acquistare un nuovo terzino e giocarsi il posto. Per il nuovo nome tutto fa pensare ad Emerson Palmieri. Al Chelsea ha giocato poco e spinge per avere più spazio. Avendolo già allenato, Spalletti saprebbe come valorizzarlo. Lui è il nome in cima alla lista, l’accordo si può trovare. La strategia del Napoli è quella di ottenere un prestito con diritto di riscatto, anche perché è difficile ipotizzare che un club metta sul piatto 15 milioni di euro cash per prendere un calciatore che non ha mai giocato. La rosa partenopea è già comunque ideale per Spalletti.

Parisi dell’Empoli? È un nome che il Napoli segue e può essere una soluzione. I rapporti fra le società sono ottimi, una sinergia ben strutturata grazie alle vecchie operazioni concluse. Portieri? Meret e Ospina restano e si giocano il posto, al momento. Il colombiano aveva delle offerte, ma nulla si è concretizzato. Spalletti sa gestire queste situazioni, già a Roma ha affrontato l’alternanza Szczęsny-Allison, facendoli coesistere perfettamente. Sepe? Se dovesse andar via uno fra Meret e Ospina, potrebbe ritornare”.