FIGC, Beretta: “Protocollo covid? L’ideale sarebbe vaccinare anche i calciatori”

Mario Beretta, consigliere FIGC, è stato ospite ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste alcune sue dichiarazioni.

Protocollo Covid? “Spero che tutti i calciatori possano vaccinarsi. Io per primo ho fatto il vaccino. Bisogna pensare a se stessi e agli altri. Questione calciatori no-vax? Non c’è stata discussione a proposito. Non è stato fatto alcun protocollo ufficiale. Il presidente Gravina ha condotto le cose in modo estremamente corretto ed efficace”

Sulla possibile riforma della Serie A: “Si sta parlando da tempo della riduzione a 18 squadre e dell’introduzione ai playoff. Mi sembra che il presidente Gravina è stato chiaro. Sono ipotesi sulle quali bisogna discutere e si prenderà una decisione“.