Caruso: “Spalletti punti sui titolari. Koulibaly? Deve diventare un riferimento della difesa. Vi spiego”

Ciro Caruso, ex difensore del Napoli, è stato intervistato durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli ‘Radio Goal‘. L’ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti.

Su Koulibaly-Manolas “Avere due giocatori come Koulibaly e Manolas ti permettere di difendere alti. Però uno dei due deve prendere in mano la linea difensiva, al Napoli negli scorsi anni è mancato quel giocatore di lettura. In generale il lavoro difensivo di tutta la squadra che può portare dei risultati importanti. Spalletti si impegnerà al massimo perché sa che facendo bene con questa squadra significa rilanciare anche se stesso”.

Sulla possibile cessione di Koulibaly: “Solo il PSG può spendere quelle cifre. E’ un momento strano, tutti sono in difficoltà. Il calcio è cambiato. Il Napoli deve puntare su i suoi titolari. Spalletti presto avrà tutti a disposizione”.

Su Insigne? E’ una situazione difficile. Insigne è un leader che vuole chiedere un contratto importante, il Napoli sappiamo che vuole risparmiare, è un po’ il gioco delle parti”.