Repubblica – Serve la cessione di un top della rosa per fare mercato

Senza una cessione importanza non ci saranno spiragli per il mercato in entrata.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il Napoli è consapevole di dover cedere qualche pezzo grosso della rosa attuale per poter rinforzare qualche ruolo rimasto ancora scoperto. La fascia sinistra, ad esempio, rimane uno degli obiettivi più importanti da tenere in considerazione(soprattutto in chiave Emerson Palmieri) ma rimane solo un pensiero. Koulibaly, Insigne, Fabiàn e Zielinski potrebbero lasciare la piazza in caso di offerte adeguate: discorso simile anche per Manolas, per il quale sarebbe più difficile parlare di cessione dato l’interesse minimo di altre società.

Il mercato in entrata non avrà un volto senza alcune di queste condizioni.