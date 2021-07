Russo: ”La FIFA testerà una probabile rivoluzione delle regole”

A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite l’ex fischietto Carmine Russo, che ha rilasciato un suo parere sulle possibili riforme delle regole del gioco. Ecco le sue parole:

”La FIFA sta testando delle modifiche del regolamento del calcio, come ridurre il tempo di gioco, con due tempi da trenta minuti o rimesse laterali con i piedi. Tutto ciò potrebbe far diventare il calcio più spettacolare, aiutando anche gli arbitri. Pensare però ad un gioco così scombussolato sarebbe inimmaginabile, in quanto potrebbe assomigliare molto al fustal. Fosse per me, l’unica novità che introdurrei è rimessa laterale con i piedi, mentre non modificherei la regola dei 5 cambi per squadra, perchè sarebbe difficile per un allenatore leggere la partita”