Del Genio: “Osimhen ha molta voglia. Su Petagna…”

Paolo Del Genio, giornalista, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua a proposito di Victor Osimhen

“Mi è sembrato in ottima forma, con la giusta voglia, una delle sue caratteristiche migliori insieme alle doti fisiche e tecniche. Molti dicono che tecnicamente non sia forte, per me lo è, ma nelle movenze è un po’ slegato. Ha voglia di lottare su ogni pallone, che sia una partita di campionato o un’amichevole con la Bassa Anaunia. Per me è un leader, perché anche muovendosi in campo si diventa leader. Non solo nel possesso, i suoi movimenti li si notano anche nella fase di non possesso, col suo pressing si trascina tutta la squadra dietro”.

In più, un’affermazione su Andrea Petagna: “Non può fare solamente da vice Osimhen, potrebbe convincere Spalletti in una posizione alle spalle del nigeriano, guadagnando così del minutaggio”.