A Radio CRC è stato ospite il difensore dei due scudetti azzurri Alessandro Renica. Ecco le sue parole:

”Non so come finirà questa telenovela Insigne, bisognerebbe capire come la pensa De Laurentis. Ovviamente come tutti ,vorrei che rimanga a Napoli. Credo che la più quotata a vincere lo scudetto sia la Juventus, il Napoli può essere un outsider come Inter e Roma. Ancora non mi spiego come mai le maglie di quest’anno arriveranno in ritardo, ciò denota che la società è molto disorganizzata”