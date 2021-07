Mercato Napoli, le trattative per Emerson e Olivera si complicano

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli continua la sua ricerca ossessiva di un terzino sinistro sul mercato. I nomi più caldi restano quelli di Emerson Palmieri e Mathias Olivera. Per entrambi, però, pare che la pista si sia raffreddata. Il primo perchè il Chelsea continua a chiedere molto e gli azzurri potrebbero solo acquistarlo in prestito, anche se poi andrebbe risolto il probelmma dell’ingaggio; il secondo, invece, per le richieste del Getafe ritenute eccessive.

Per quanto riguarda, invece, il ruolo di centrocampista, anche la trattativa con Morten Thorsby sembrerebbe essersi raffreddata.