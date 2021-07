Spalletti l’educatore calcistico: cosa sta succedendo a Dimaro?

Un educatore calcistico, così il Mattino definisce Luciano Spalletti dopo i primi allenamenti a Dimaro. Uno stratega che si occupa di tanta tattica individuale, dai ragazzini della Primavera ai possibili titolari. Infatti come riporta il quotidiano Luciano Spalletti ha già iniziato ad insegnare il suo modo di fare ai possibili titolari. Uno su tutti Demme al quale ha spiegato i movimenti da mediano puro, da quelli con la testa a quelli con i piedi; un modo quasi maniacale e perfezionistico di istruire i propri calciatori. Un po’ come ha già fatto con i movimenti della difesa, e in particolare con Mario Rui e sul suo modo di arrivare sulla palla.