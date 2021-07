MondoNapoli Tv – Le parole di Spalletti, le situazioni di Koulibaly e Insigne e la trattativa Locatelli-Juve

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di luglio vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo talk di quest’oggi ha visto protagonista la prima conferenza da Dimaro di Luciano Spalletti. Sono stati diversi gli argomenti trattati: dalla situazione terzini alle giovani promesse azzurre, passando per Giuntoli fino ad arrivare a Koulibaly ed Insigne.

Nel secondo talk si è parlato ci siamo soffermati sulle doti da leader di Koulibaly evidenziate da Spalletti.

Il tormentone di questa estate, ossia il rinnovo di Lorenzo Insigne, è stato l’oggetto di discussione del terzo talk.

Per ultimo abbiamo dedicato uno spazio a un argomento extra-Napoli, ossia l’interesse della Juventus per Manuel Locatelli. Il centrocampista è la prima scelta di Allegri, lo stesso Locatelli vuole solo la Juventus, ma il Sassuolo non si muove dalla richiesta di 40 milioni di euro cash.

Clicca qui e rivivi la 47a puntata del tg di MondoNapoli TV.