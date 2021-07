Daino: “Insigne? Dipende tutto dalla società”

Ai microfoni di Marte Sport Live è intervenuto Daniele Daino , ex difensore di Napoli e Milan riguardo la questione legata al rinnovo di Insigne: “Insigne? La palla ce l’ha in mano la società, ha ancora un anno di contratto. Molto dipenderà anche da che tipo di offerte arriveranno e quanti soldi vorrà il Napoli da Insigne. Personalmente penso che lo cercheranno dall’estero, quindi il PSG o le inglesi. Calcisticamente non penso che lui sia molto adatto alla Premier League, penso più alla Liga. Dipenderà molto da cosa deciderà il club, il giocatore ovviamente non ha preteso uno stipendio più alto ma ha cercato di far capire che accetterebbe di buon grado il rinnovo di contratto. Spalletti? Disegnerei un Napoli con Insigne e un Napoli senza di lui”.