Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino” lo stadio “Diego Armando Maradona” sarebbe stato designato non solo per la “Coppa Maradona” ma anche per i test amichevoli pre-mondiali 2022 nell’ultima settimana di marzo. L’ultima partita risalente a Napoli fu il deludente pari per 2-2 contro l’Armenia valevole per la qualificazione ai mondiali 2014, nel 2013. L’Italia non vince qui dal novembre 1997 quando superò per 1-0 la Russia per la qualificazione ai mondiali 1998.