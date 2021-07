Tuttosport – Euro2020 rilancia la Serie A

Secondo Tuttosport, il prossimo campionato di Serie A sarà molto diverso dal solito. Questo non solo perchè l’Italia è campione d’Europa, ma anche per il girone di ritorno asimmetrico. L’Europeo ha anche contribuito a mettere in mostra tutto il potenziale del nostro campionato, in quanto molti dei gol sono stati segnati da giocatori militanti in Serie A. Il campionato, come noto, partirà il 22 agosto. L’Inter inizierà la difesa dello scudetto in casa contro il Genoa, la Juventus andrà ad Udine, il Napoli ospiterà il Venezia, Sarri tornerà con la Lazio ad Empoli. Il Milan inizierà a Genova con la Sampdoria. Sull’onda dell’entusiasmo il presidente della Lega Del Pino ha commentato, tale rilancio del calcio italiano. Il presidente ha affermato:

”Tutti questi elementi positivi, che l’Europeo ci ha dato, portano il calcio italiano nella direzione giusta, per ritornare ad essere come un tempo il torneo più affascinante del globo, dopo anni di buio totale”