CdS – Serie A, tempo di rivoluzione!

E’ tempo di rivoluzione in Serie A, infatti dopo la scelta di adottare uno schema asimmetrico per quanto riguarda il girone di ritorno del massimo campionato italiano 2021/2022, è stata indetta una riunione nella giornata di domani nella quale ai presidenti saranno presentate le prime ipotesi elaborate da Deloitte a proposito del nuovo format del campionato. L’idea, sostenuta fortemente dal presidente Gravina, riguarda la costituzione di una Serie A a 18 squadre, seguita da varianti con playoff per lo Scudetto a 4, 6 o 8 squadre e playout per la retrocessione. Dal 2023 o 2024 dovrebbe entrare in vigore questo nuovo format.