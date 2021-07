Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni contro la scelta del Napoli di ieri durante la presentazione del calendario per la prossima Serie A.

Ecco quanto affermato: “Ieri per le big italiane alla presentazione del calendario c’erano Nedved, Maldini e Marotta. Il Napoli, invece, era rappresentato dal direttore alla comunicazione. Con tutto il rispetto per Nicola Lombardo, collega in gamba, questa cosa non si può accettare. Perché ADL non chiama Ferrara, Bruscolotti o Cannavaro? Sono bandiere del club che conoscono alla perfezione l’ambiente partenopeo”.