Stando a quanto riportato da Sky Sports pare che il Manchester United abbia avanzato un offerta al Real Madrid per Raphael Varane. Il difensore francese è rimasto solo dopo l’addio del compagno di reparto Sergio Ramos, e ora potrebbe pensare di andare via data anche l’imminente scadenza del contratto. Ad oggi pare che il Real stia lavorando alla trattativa, ma non vorrebbe lasciare sena un centrale d’esperienza Carlo Ancelotti.