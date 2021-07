Kalidou Koulibaly può dire addio al Napoli in questa finestra di mercato: o il rinnovo o la cessione, a patto che arrivi un’offerta adeguata. Offerta che può arrivare dall’Inghilterra, dove l’Everton di Rafa Benitez è ancora interessato al senegalese. A riferirlo è il noto giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che sottolinea il gradimento dell’allenatore spagnolo per il difensore che lui stesso ha voluto a Napoli nel 2014. Koulibaly che potrebbe partire per una cifra intorno ai 50-60 milioni di euro.