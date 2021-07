Insigne-Emerson Palmieri e quella che può diventare l’asse di sinistra del Napoli

Un’ora sulla stessa fascia contro la Spagna e 55 minuti contro l’Inghilterra in finale. Parliamo di Insigne ed Emerson Palmieri, che nelle ultime due partite della Nazionale ad EURO2020, complice l’infortunio di Spinazzola, hanno presidiato la fascia sinistra azzurra. Il tutto, chiaramente, prima che Lorenzo venisse spostato come falso nove. E, visti gli ultimi rumors di mercato, il duo italo-brasiliano può passare dall’azzurro dell’Italia a quello del Napoli.

Mercato: il rinnovo del capitano e il bisogno di un terzino sinistro

Ma ci sarebbe in realtà anche l’ipotesi opposta. Quella più improbabile che rasenta la fantasia, ossia che nessuno dei due calciatori giocherà all’ombra del Vesuvio nella prossima stagione. Scenario che riguarda in primis il capitano, il quale dovrebbe rifiutare il rinnovo di contratto e costringere il Napoli a cederlo per evitare di perderlo a zero nel giro di un anno…ma di certo al momento non si va verso questa soluzione.

La questione però tiene banco, perché ad oggi un accordo non c’è. Si era detto di riparlarne dopo l’Europeo, e così sarà. La volontà di entrambe le parti è quella di risparmiare/guadagnare. Il capitano vuole vedersi riconoscere le ultime grandi prestazioni, mentre ADL ha intenzione di provare ad abbassare l’ingaggio. Tempo fa venne fuori la notizia di una proposta con stipendio netto ridotto e bonus maggiori, da vedere quali saranno le prossime mosse della società

Capitolo Emerson. Già allenato da Spalletti alla Roma, l’esterno del Chelsea può essere il rinforzo giusto per sopperire alle poche garanzie offerte da Ghoulam e Mario Rui. Contratto in scadenza anche per lui nel 2022, ma i Blues possono esercitare l’opzione per prolungare di un anno e cederlo ad un prezzo maggiore. Richiesta che presumibilmente si aggirerà intorno ai 20 milioni di euro, starà al Napoli valutare se effettuare un tale investimento oppure ricorrere ad una formula diversa (cercando di convincere gli inglesi).

Gli spunti tattici

Sorvolando le questioni di mercato, è interessante vedere come i due giocatori si siano adattati in Nazionale ad uno schema diverso da quello adoperato dalle rispettive squadre di club.

Infatti con la maglia del Napoli Insigne ha giocato con terzini sinistri più tecnici che rapidi. L’azione sulla sua fascia, di conseguenza, era molto spesso finalizzata al cross in area da parte del laterale basso. Con l’Italia invece Lorenzo ha avuto come terzini di fascia due calciatori veloci, tra cui Spinazzola a piede invertito. Uno degli schemi più ricorrenti vedeva Emerson scaricare palla su Immobile, che si abbassava per ricevere e far correre Insigne verso l’area per poi sviluppare l’azione offensiva dai piedi del capitano partenopeo. Di seguito una serie di immagini significative:

Italia-Spagna: 1) Insigne si abbassa per ricevere un lancio da dietro e di testa indirizza il pallone verso Immobile 2) L’attaccante della Lazio scarica sulla fascia per Emerson che ha campo e può correre verso l’area

Italia-Spagna: Con una grande triangolazione Insigne manda in porta Emerson con un tocco d’esterno di prima intenzione

Italia-Spagna: Su un lancio di Donnarumma, Emerson colpisce di testa indirizzando verso Insigne, che a due tocchi e tra due avversari fa correre il compagno di fascia riuscendo a superare la seconda linea di pressione della Spagna

Insigne ed Emerson 2 contro 1 nell’azione che porterà alla traversa dell’italo-brasiliano a fine primo tempo contro la Spagna

Italia-Inghilterra: Insigne molto distante da Emerson nell’azione del vantaggio inglese

Italia-Inghilterra: Emerson scarica sulla fascia e va ad occupare una posizione più offensiva in modo che gli azzurri riescano a creare una zona di superiorità con anche Immobile, Insigne e Verratti.

Dunque tra combinazioni nello stretto e azioni in velocità il Napoli spera di ricostruire la fascia sinistra protagonista in semifinale e finale ad EURO2020.