Donnarumma svela l’arcano: “Non ho esultato perché non avevo capito che avessimo vinto”

Gigio Donnarumma, portiere dell’Italia neo campione d’Europa e calciatore miglior del torneo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky, dove svela il motivo della sua mancata esultanza dopo il rigore parato a Saka:

“Non ho esultato perché non avevo capito che avessimo vinto, ero ancora giù di morale per il rigore sbagliato da Jorginho, che mi aveva fatto credere che avessimo perso. Dopo che ho parlato il rigore soltanto con i miei compagni che sono corsi verso di me ho capito che eravamo diventati Campioni d’Europa”.