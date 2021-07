Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha risposto ad una domanda su Dries Mertens nel corso della conferenza stampa:

“I sette che torneranno dagli Europei andranno in vacanza e ci raggiungeranno solo nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. Ho sentito Mertens sia il giorno prima che il giorno dopo l’intervento. Vorrebbe passare in ritiro a salutare tutti ma sicuramente gli sarà concesso qualche giorno di riposo in più”.

Ecco il video: