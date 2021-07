Il dottor Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center, entrerà a far parte dello staff medico del Napoli. L’annuncio ufficiale è arrivato prima della conferenza stampa di Spalletti. Queste le sue brevi dichiarazioni:

“Con il Napoli ci sono una serie di problematiche, una quantità impressionante di raccolta dati. Per ogni atleta ci sono tutti i dati raccolti ed analizzati da esperti, per cercare di capire i parametri per evitare un infortunio o un calo di rendimento”.