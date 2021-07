Bucciantini: “Spalletti è l’uomo per il Napoli. Insigne? L’uomo di Napoli”

Marco Bucciantini, giornalista, è stato ospite ai microfoni di One Station Radio durante la trasmissione Il sogno nel Cuore. Molti gli argomenti trattati tra cui la Nazionale e Lorenzo Insigne.

Sulla Nazionale: “La Nazionale ci ha messo un po’ a sentirsi forte, ma lo siamo sempre stati. Abbiamo incontrato Belgio e Spagna le squadre più forti del mondo. L’Inghilterra è molto compatta, gioca in casa, ha subito solo un goal, ma possiamo farcela. Sono andate in finale due squadre diverse, ma forti. Talenti? Nell’Italia ce ne sono molti. La qualità dei centrocampisti è elevata e mancano ancora giocatori come Pellegrini e Zaniolo. Mancini gioca con un calciatore del Chealse che ha vinto la Champions, con un giocatore del PSG e con Insigne che produce goal e assist“.

Su Di Lorenzo: “Di Lorenzo? Ha sorpreso. La sua stagione a Napoli è stata ottima, ma in Nazionale ha mostrato il suo talento. Fisicamente e mentalmente è molto forte. Non ho dubbi tecnici su di lui. E’ un titolare nuovo un’idea di Mancini e credo che ci abbia visto giusto“.

Su insigne e Spalletti: “Spalletti è il volto giusto per Napoli. Ci sfida in conferenza stampa e mi piace molto questa cosa. E’ un fuoriclasse della panchina. Allinea tutto: talento e ambizione della squadra. Fa di tutto per vincere e questo è importante. l’anno prossimo sarà un campionato aperto a tutti. Insigne? ADL deve fare di tutto per lui. E’ “roba” di Napoli. Ha una produzione pazzesca di goal e aiuta molto in fase difensiva. Se immaginassi una foto del Napoli che vince qualcosa so che in quella foto deve esserci Lorenzo Insigne“.