CdS elogia Jorginho: “Maestro d’orchestra, i tifosi del Chelsea stravedono per lui ma domenica lo temono”

Jorginho negli anni ha acquisito sempre più esperienza, facendo diventare un suo marchio di fabbrica il saltello sui calci di rigore. L’edizione odierna del Corriere della Sera, ha elogiato le caratteristiche di Jorginho, denominato maestro d’orchestra che martedì sera ha calciato il rigore decisivo con grande scioltezza.

I supporters del Chelsea lo adorano, ma al contempo lo temono perché domenica a Wembley sfiderà proprio l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. L’ex Napoli indossa la maglia dell’Italia dal 2016 ed ha segnato 5 reti. Nel suo palmares ci sono diversi trofei come 1 Coppa Italia e Supercoppa al Napoli, 1 Champions League e 1 Europa League col Chelsea. Il “professor” Jorginho a Wembley vorrebbe coronare il sogno di milioni di italiani e allo stesso tempo aggiungere in bacheca il primo trofeo in Nazionale.