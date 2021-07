Gazzetta – Giuntoli adocchia un centrocampista: il piano per averlo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulle sue eventuali operazioni di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il dirigente sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, abbia messo nel mirino il profilo di un centrocampista. Si tratta di Florian Grillitsch (classe ’95).

L’attuale mediano dell’Hoffenheim, è in scadenza di contratto a giugno prossimo. Il club partenopeo vorrebbe far leva su questo aspetto, per alleggerire la cifra richiesta dalla società tedesca per il cartellino del giocatore: tra i 15 e i 18 mln di euro.

Il Napoli non può permettersi un prezzo simile, per questo punta a guadagnarsi Grillitsch con un’offerta non superiore agli 8 mln di euro.