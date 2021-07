CdS – ADL fissa il prezzo per Koulibaly, occhio ad un eventuale rischio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulle sue probabili trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, abbia stabilito la cifra per il cartellino di Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese è tra gli interessi di alcune big della Premier League e del PSG. Nel caso in cui dovessero esserci delle offerte per il giocatore, il prezzo da pagare non sarà inferiore ai 60 mln di euro.

Occhio però al parametro zero. Il Napoli dovrà evitare di ritrovarsi, nel giugno prossimo, a circa un anno di distanza da un addio caratterizzato da un’eventuale acquisizione gratuita del cartellino da parte di un altro club.