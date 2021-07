Serie A, riunione in corso tra club insoddisfatti. Presente anche De Laurentiis

Riunione informale in un hotel a Milano in corso tra i club della Serie A, che a quanto pare sarebbero insoddisfatti dell’attuale governance costituita dal presidente Dal Pino e dall’ ad De Siervo. A parteciparvi sarebbero i presidenti e membri societari di varie società del massimo campionato. Tra i partecipanti, figura anche Aurelio De Laurentiis. Oltre lui, figurano i nomi di Beppe Marotta, Urbano Cairo, Massimo Ferrero, e non solo. Presenti con varie delegazioni anche Sassuolo, Milan, Hellas Verona, Udinese, Cagliari, Genoa, Fiorentina e Lazio.