Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, è intervenuto alla conferenza sulla nostra di Maradona direttamente dal Jambo1:

“A Napoli quattro anni bellissimi, la città mi è rimasta nel cuore, chissà se un giorno ci rivedremo. Quando alleni gente come Hamsik, Lavezzi, Cavani, devi andarne soltanto fiero. Tornassi indietro non andrei via, feci una scelta sbagliata ma come dite voi, giustamente, andando via io il Napoli incominciò a comprare calciatori dal Real Madrid e non più dal Bologna…”.