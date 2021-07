Azpilicueta: “Insigne molto pericoloso e conosco bene Jorginho, sarà molto dura”

Cesar Azpilicueta, calciatore spagnolo del Chelsea che domani affronterà l’Italia, ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport:

“L’Italia è una nazionale molto forte. Da Conte e Sarri ho imparato tanto, al Chelsea mi hanno dato moltissimo e li ringrazierò sempre. Jorginho? Noi del Chelsea abbiamo una chat, ogni tanto parliamo e domani ci vedremo, sarà bello affrontarlo. A lui piace molto avere la palla tra i piedi e giocarla a suo piacimento, se riusciremo ad ‘oscurarlo’ già sarà una grande cosa. Insigne? Non lo conosco di persona ma in campo è molto pericoloso, cerca sempre l’uno contro uno e il dialogo con i compagni. Speriamo di far bene e mascherare l’attacco italiano”.