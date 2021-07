[VIDEO] La SSC Napoli dedica uno spazio a Politano: i gol dell’esterno azzurro

“Po Po Politano” scrive la SSC Napoli sui social, celebrando Matteo Politano dopo l’entusiasmante stagione che ha vissuto in maglia azzurra. L’esterno italiano è reduce da una delle migliori annate della sua carriera, se non la migliore in assoluto, con 12 gol e 5 assist in tutte le competizioni. Una stagione conclusa in modo deludente con la mancata qualificazione in Champions ma anche con l’esclusione dai 26 convocati per l’Europeo. Rimangono però le prestazioni e i gol, che il Napoli mostra in questo video: