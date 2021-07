Parla l’ex – Baldini: “Spalletti? E’ un combattente. Insigne? Un leader”

Francesco Baldini, ex calciatore del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione in onda su 1 Station Radio. Molti gli argomenti trattati tra cui gli impegni della Nazionale e opinioni sul nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

“Nazionale? Siamo innamorati tutti di nuovo dell’Italia. Gli azzurri si divertono, sono felici, è un sogno condiviso tra calciatori e tifosi. Possono arrivare fino alla fine. Insigne? E’ un giocatore fondamentale in campo e nello spogliatoio. Io farei di tutto per trovare l’accordo per il rinnovo”.

Su Spalletti: “Sono molto fiducioso. E’ un combattente, bravo a gestire le dinamiche. Sono felice di vederlo sulla panchina del Napoli. lavorare con ADL non sarà semplice, ma affronterà la sfida a testa alta“.