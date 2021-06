ADL su Napoli-Verona: “Questo campionato è stato falsato. Vi spiego la verità sul silenzio stampa”

Dopo tanto silenzio sono arrivate le risposte che tutti aspettavano. Durante la conferenza stampa odierna, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Napoli-Verona, il match dell’ultima giornata di campionato che ha sancito l’esclusione degli azzurri dalla Champions:

“Alla fine del primo tempo sono andato a suonare la carica negli spogliatoi. Al goal del pareggio però sono rimasto estremamente deluso. C’era però un dietro un campionato interamente giocato sul filo del rasoio, anche l’episodio del Cagliari ci ha molto turbato. Lo reputo assolutamente un campionato falsato, sia questo che la l’ultima metà dello scorso. Ancora oggi ci stiamo organizzando per un’intera stagione senza sapere se avremo il piacere dei tifosi allo stadio“.

“Le scuse ai tifosi posso farle solo io! Inviare un tesserato per me sarebbe stato sintomo di una situazione pilotata. Faccio le mie scuse a tutti, quelli che mi amano e quelli che mi odiano, i tifosi hanno sempre ragione anche se loro vogliono vincere senza voler sentir ragione. Il silenzio stampa, come ho già detto, l’ho messo dopo aver sentito delle cose inappropriate per tutelare i rapporti tra la squadra, lo staff e i tifosi. Togliere il silenzio stampa dopo Napoli-Verona sarebbe voluto dire assediare Gattuso. Per questo penso di essere stati coerente. Se avessimo vinto la situazione sarebbe stata diversa. Insieme gli avrei letto d’avanti a tutti il messaggio che avevo preparato, voi avreste fatto le vostre domande ma sarebbe completamente di diverso“