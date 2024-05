L’agente Giuffredi: “Folorunsho, il Napoli ci crede tanto. Gaetano, aspettiamo il nuovo allenatore”

A margine della presentazione del trofeo AEG, Mario Giuffredi ha rilasciato diverse dichiarazioni sui suoi assistiti che giocano nel Napoli. Ecco cosa ha detto su Folorunsho e Gaetano:

Folorunsho? Il Napoli ci punta e ci crede tanto, credo il suo futuro sicuramente sarà a Napoli. Quindi come vedi, ci sarà qualche altro giocatore che continuerà a giocare nel Napoli tra i miei assistiti. Non vuole dire che se c’è uno che non vuole più rimanere, quindi i rapporti si rompono o ci ammazziamo. Ce ne saranno altri, credo che nella vita tutti siamo utili, nessuno è indispensabile.

Gaetano? Questo è un tema da affrontare, stavamo aspettando che arrivasse il nuovo allenatore. Quando arriverà sentiremo quello che è il suo pensiero. Gaetano penso che anche lui sia arrivato ad un bivio, nel senso che il Napoli o ci crede e ci punta oppure dovrà essere ceduto“.