De Giovanni, scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “A molti giornalisti del Nord la notizia di Conte al Napoli proprio non va giù. Il coach leccese sarà il più pagato della Serie A, ciò significa che il Napoli sta facendo un grande investimento e ci crede. Ho difficoltà ad immaginare un Napoli non competitivo in Serie A”.